Papa scrive a Chicago: città messa in ginocchio da violenza

Papa Francesco scrive a Chicago, la città degli Stati Uniti forse più di tutte messa in ginocchio dalla violenza, e cita Martin Luther King sottolineando che "una cultura della non violenza non è un sogno irraggiungibile, ma un percorso che ha prodotto risultati decisivi". Bergoglio non ha mai visitato Chicago, ma un'iniziativa della locale arcidiocesi ha fatto sì che inviasse il suo pensiero e manifestasse vicinanza ai cittadini di Chicago.