Papa rientra a Roma dopo viaggio negli Usa "Vorrei andare in Cina, amo quel popolo"

"Migranti, i muri non sono la soluzione" - Papa Francesco ha parlato anche dell'emergenza migranti. "Sapete come finiscono i muri: tutti i muri crollano, oggi, domani o dopo cento anni. Non è questa la soluzione", ha affermato. "I muri non sono la soluzione. Il problema rimane, ma con piu' odio", ha aggiunto.



"Riforma matrimonio, nullità non è divorzio cattolico" - Tanti i temi affrontati con i giornalisti duranti il volo verso Roma, tra cui la riforma della nullità matrimoniale che "non è il divorzio cattolico". "Nella riforma dei processi - ha sottolineato il Papa - ho chiuso la porta alla via amministrativa, che era la via dalla quale poteva entrare il divorzio".



"Marino? Non l'ho invitato io a Philadelphia" - Il Pontefice ha quindi negato che il sindaco Ignazio Marino sia andato all'Incontro mondiale delle famiglie su suo invito. "Io non ho invitato il sindaco Marino, chiaro? Ho chiesto agli organizzatori e neanche loro lo hanno invitato", ha dichiarato. "Lui si professa cattolico: è venuto spontaneamente", ha aggiunto Francesco.



"Io star? Il Papa è servo dei servi" - "Sapete qual era il titolo dei Papi, che si deve usare? Servo dei servi di Dio. E' un po' differente dalla star". Così il Papa ha risposto ad una domanda dei giornalisti sul fatto che negli Stati Uniti è diventato una star. "Le stelle sono belle da guardare. A me piace guardarle, quando è sereno, d'estate. Ma il Papa deve essere servo dei servi di Dio", ha proseguito.



"Terra benedetta con enormi doni" - Bergoglio, salutando il Comitato organizzatore dell'Incontro mondiale delle famiglie svoltosi a Philadelphia, ha detto: "Questa terra è stata benedetta con enormi doni ed opportunità. Prego affinchè siate buoni e generosi custodi delle risorse umane e materiali che vi sono state affidate".



Saluti all'America anche via Twitter - Una volta rientrato in Italia, sull'account di papa Francesco è stata twittata la frase: "Vi ringrazio di cuore. L'amore di Cristo guidi il popolo americano sempre!": Il 22 settembre il Pontefice aveva lanciato un tweet analogo per ringraziare il popolo cubano.