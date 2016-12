"Nel mondo, ci sono troppe donne e troppi uomini che soffrono per grave malnutrizione, per la crescente disoccupazione, per l'alta percentuale di giovani senza lavoro e per l'aumento dell'esclusione sociale, che può indurre ad attività criminali e perfino al reclutamento di terroristi". Lo ha detto il Papa nel Patriarcato di Istanbul, aggiungendo : "Nel mondo di oggi si levano con forza voci che non possiamo non sentire".