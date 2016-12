Papa,nuovo appello per fermare boia

Dopo i casi in Oklahoma e in Georgia, Papa Francesco ha scritto una terza lettera per provare a sospendere la pena di morte negli Stati Uniti. Nella missiva inviata al governatore della Virginia, secondo quanto riportano i media Usa, si chiede infatti lo stop all'esecuzione di Alfred Prieto, serial killer con disturbi mentali. L'uomo si trova nel braccio della morte per aver ucciso nove persone tra il 1988 e il 1990.