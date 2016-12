Papa:non date vostra vita ai narcos

"Non è vero che l'unico modo di vivere, di essere giovani è lasciare la vita nelle mani del narcotraffico o di tutti quelli che la sola cosa che stanno facendo è seminare distruzione e morte". Così il Papa a Morelia incontrando i giovani messicani. "Non è vero che l'unico modo di vivere per i giovani qui sia nella povertà e nell'emarginazione", è stato il suo monito.