Papà nato donna partorisce il suo primo figlio: una gravidanza transgender

A differenza di altri transessuali, Trystan si sente fortunato di essere nato in questo corpo e, come prima di lui, i più conosciuti Thomas Beatie e Kayden Coleman, nate donne e diventati uomini, ha portato a termine la sua “gravidanza maschile". Sulla loro pagina Facebook "Biff and I", i genitori hanno dato l'annuncio della nascita del piccolo Leo, mentre l'esperienza è stata condivisa per abbattere i pregiudizi verso gli "uomini incinti".