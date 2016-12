Papa: la crudeltà non è finita ad Auschwitz, continua anche oggi

Ad Auschwitz "quanto dolore, quanta crudeltà, ma è possibile che noi uomini si sia capaci di fare queste cose?". Così Papa Francesco alla folla radunata davanti all'arcivescovado di Cracovia, commentando la visita fatta nel campo di concentramento. "La crudeltà però non è finita ad Auschwitz e a Birkenau. Oggi si tortura la gente, tanti prigionieri sono torturati per farli parlare. Tanti carcerati sono ammucchiati come animali".