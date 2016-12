Papa incontra indigeni nel Chapas

Il Papa oggi va nel Chiapas, Stato meridionale del Messico, ai confini col Guatemala. Una volta arrivato a Tuxtla Gutierrez, da Citta del Messico, andrà nella chiesa di San Cristobal de Las Casas dove celebrerà la messa. Il Pontefice entrerà nel vivo di temi come la povertà, i problemi delle comunità indigene, il dramma dei migranti latino-americani che da sud premono per entrare in Messico e attraversarlo, dirigendosi verso gli Stati Uniti.