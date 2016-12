Papa in Usa,oggi visita Casa Bianca

Accolto nella base militare di Andrews dall'intera famiglia Obama, Papa Francesco a Washington andrà oggi in visita alla Casa Bianca, dove avrà il colloquio nello Studio Ovale con il presidente. La cerimonia di benvenuto nel South Lawn della Casa Bianca avrà inizio alle 9.15 (le 15.15 in Italia). Alle 11.30 (le 17.30 italiane) è in programma l'incontro con i vescovi americani nella cattedrale di San Matteo.