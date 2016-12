Papa in partenza per la Turchia

06:31 - Papa Francesco parte oggi per il suo viaggio in Turchia, il sesto all'estero del suo pontificato, che in tre giorni lo porterà prima nella capitale Ankara per gli incontri istituzionali e poi ad Istanbul per quelli religiosi. L'aereo del Papa partirà alle 9 da Roma-Fiumicino per arrivare ad Ankara alle 13 locali. La prima giornata del viaggio si chiuderà col trasferimento alla Nunziatura Apostolica, dove il Papa trascorrerà la notte.