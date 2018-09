Papa in Lettonia: "Vita abbia il primato sull'economia"

Papa Francesco, nel terzo dei suoi quattro giorni nelle Repubbliche baltiche, è arrivato in Lettonia. Il Pontefice, nel discorso tenuto a Riga di fronte alle autorità , ha parlato della necessità che "la vita abbia il primato sull'economia", ricordando come si debbano creare "opportunità di lavoro, in modo che nessuno debba sradicarsi per costruire il proprio futuro. L'indice di sviluppo umano si misura anche dalla capacità di crescere e moltiplicarsi".