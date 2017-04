Papa in Egitto: "Viaggio di fratellanza e unità, no alla violenza in nome di Dio"

Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 1 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 2 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 3 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 4 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 5 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 6 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 7 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 8 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 9 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 10 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 11 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 12 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 13 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 14 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 15 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 16 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 17 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 18 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 19 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 20 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 21 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 22 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 23 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 24 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 25 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 26 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 27 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 28 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 29 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 30 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 31 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 32 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 33 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 34 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 35 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 36 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 37 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 38 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 39 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 40 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" 41 di 41 Ansa Ansa Papa Francesco in Egitto: "Viaggio di unità e fratellanza" leggi dopo slideshow ingrandisci

Il Papa saluta in arabo, il Grande Imam: "L'Islam non è terrorismo" - "La violenza è la negazione di ogni autentica religiosità", ha detto papa Francesco alla Conferenza per la Pace organizzata a Il Cairo dall'Università di Al-Azhar, iniziando il suo discorso con il saluto in arabo "As-salamu 'alaykum" ("che la pace sia con voi"). E il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmed Al Tayyib, ha affermato che "l'islam non è una religione del terrorismo" come non lo sono il cristianesimo e l'ebraismo.



Francesco: "Il terrorismo è falsificazione idolatrica di Dio" - "In quanto responsabili religiosi, siamo chiamati a smascherare la violenza che si traveste di presunta sacralità", ha aggiunto Bergoglio. "Siamo tenuti a denunciare le violazioni contro la dignità umana e contro i diritti umani, a portare alla luce i tentativi di giustificare ogni forma di odio in nome della religione e a condannarli come falsificazione idolatrica di Dio". "Solo la pace è santa - ha proseguito - e nessuna violenza può essere perpetrata in nome di Dio, perché profanerebbe il suo Nome".



"No a ogni violenza in nome della religione" - Dal Pontefice poi un forte appello contro la violenza: "Ripetiamo un no forte e chiaro ad ogni forma di violenza, vendetta e odio commessi in nome della religione o in nome di Dio. Insieme affermiamo l'incompatibilità tra violenza e fede, tra credere e odiare. Insieme dichiariamo la sacralità di ogni vita umana contro qualsiasi forma di violenza fisica, sociale, educativa o psicologica".



"Bloccare denaro e armi per chi fomenta violenza" - "Per prevenire i conflitti ed edificare la pace - ha ribadito - è fondamentale adoperarsi per rimuovere le situazioni di povertà e di sfruttamento, dove gli estremismi più facilmente attecchiscono, e bloccare i flussi di denaro e di armi verso chi fomenta la violenza". "Solo rendendo trasparenti le torbide manovre che alimentano il cancro della guerra se ne possono prevenire le cause reali", ha aggiunto il Pontefice.