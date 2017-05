Papa in Egitto: "No a ogni violenza in nome della religione"

"Ripetiamo un no forte e chiaro ad ogni forma di violenza, vendetta e odio commessi in nome della religione o in nome di Dio". E' l'appello di papa Francesco alla Conferenza internazionale per la Pace organizzata a Il Cairo dall'Università Al-Azhar. "Per prevenire i conflitti ed edificare la pace - ha poi sottolineato - è fondamentale adoperarsi per rimuovere le situazioni di povertà e bloccare i flussi di denaro e di armi verso chi fomenta la violenza".