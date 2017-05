Papa in Egitto, Al Sisi: contro terrorismo serve strategia globale

Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, in un discorso tenuto di fronte a papa Francesco a Il Cairo, ha affermato che "per eliminare il terrorismo c'è bisogno di una strategia globale che non faccia conto unicamente su una soluzione militare e di sicurezza". "Serve - ha sottolineato - una strategia di sviluppo e una riforma intellettuale e politica per demolire l'infrastruttura del terrorismo stesso".