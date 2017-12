Papa in Bangladesh, ritrovato il sacerdote scomparso

E' stato rintracciato padre Walter William Rosario, il prete cattolico scomparso lunedì in Bangladesh, alla vigilia della visita del Papa. Padre Rosario era a una fermata degli autobus a circa 300 km da Bonpara. Secondo la stampa locale, il religioso sarebbe riuscito a fuggire e a mettersi in contatto con la famiglia e sarebbe stato preso in custodia dalla polizia. Radio Vaticana fa sapere che si stanno verificando le notizie sul ritrovamento.