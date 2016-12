Papa in Azerbaigian: "La fede non è una forza magica né un superpotere"

"La fede, che è un dono di Dio e va sempre chiesta, va anche coltivata da parte nostra". Lo ha detto papa Francesco durante la messa per la comunità cattolica a Baku, nella chiesa dell'Immacolata, primo suo appuntamento nella capitale dell'Azerbaigian. "La fede - ha spiegato - non è una forza magica che scende dal cielo, non è una dote che si riceve una volta per sempre, e nemmeno un superpotere che serve a risolvere i problemi della vita".