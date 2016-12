Papa:immigrati,ricchezza società

"In mezzo a noi ci sono membri della grande popolazione ispanica d'America, come pure rappresentanti di recenti immigrati negli Stati Uniti. Vi saluto tutti con particolare affetto!". Così papa Francesco si è rivolto alla comunità ispanica e agli altri immigrati nell'incontro sulla libertà religiosa all'Independence National Historical Park di Philadelphia. "Per favore, non vergognatevi delle vostre tradizioni", ha poi aggiunto.