16 maggio 2016 20:42 Papa: "Gli Stati devono essere laici, ma la Francia esagera" "Le religioni non siano considerate subculture, ma culture vere e proprie. Ognuno sia libero di esteriorizzare la propria fede". Poi sui migranti: "Vanno integrati, non ghettizzati"

"Un Paese dev'essere laico. Gli Stati confessionali finiscono male". E' quanto afferma papa Francesco in un'intervista al quotidiano francese La Croix. Tuttavia, sottolinea il Pontefice, la Francia tende a "esagerare la laicità" per colpa di "un modo di considerare le religioni come una subcultura, non una cultura vera e propria". "Ciascuno - ribadisce - deve aver la libertà di esteriorizzare la sua fede".

"Credo che una laicità accompagnata da una solida legge che garantisce la libertà religiosa offra una cornice per andare avanti - spiega il Pontefice -. Siamo tutti uguali, come figli di Dio o con la nostra dignità di persone, ma ciascuno deve aver la libertà di esteriorizzare la sua fede". La Francia "dovrebbe fare un passo avanti su questo tema, per accettare che l'apertura alla trascendenza sia un diritto per tutti".