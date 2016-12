Papa Francesco visiterà per la prima volta l'Africa a fine novembre

Primo viaggio in Africa per Papa Francesco. Il Pontefice si recherà in Kenya dal 25 al 27 novembre, in Uganda dal 27 al 29 e nella Repubblica centrafricana dal 29 al 30. Lo ha annunciato il portavoce della Sala Stampa vaticana, padre Federico Lombardi, aggiungendo che "il programma sarà pubblicato prossimamente". Inizialmente il Papa doveva recarsi solo in Uganda e Repubblica Centrafricana, ma poi il viaggio apostolico si è esteso anche al Kenya.