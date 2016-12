Papa Francesco ripartito da L'Avana

Al termine della tappa a L'Avana, dove ha incontrato il patriarca di Mosca, Kirill, Papa Francesco è partito per Città del Messico. Il presidente cubano Raoul Castro ha accompagnato il Pontefice in pista davanti all'aereo. L'arrivo all'aeroporto Benito Juarez è previsto per le 19.30 locali (le 02.30 del mattino in Italia).