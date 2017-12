Papa Francesco: "Preghiamo per i bambini non nati e i bimbi soldato"

"Preghiamo per i bambini che non vengono lasciati nascere, che piangono per la fame, che non tengono in mano giocattoli, ma armi". Lo ha dichiarato Papa Francesco in un tweet, nel giorno in cui la Chiesa celebra i Santi martiri innocenti, in memoria delle vittime della strage perpetrata da Erode allo scopo di uccidere Gesù.