Papa Francesco partito per l'Irlanda: pregherà per le vittime pedofilia

Papa Francesco parte per l'Irlanda per un viaggio di due giorni in occasione dell'Incontro Mondiale delle Famiglie. Il volo papale è in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino. A Dublino il Papa sarà accolto dalle autorità politiche ed ecclesiastiche del Paese. Tra i momenti salienti della giornata ci sono l'incontro con le autorità al Dublin Castle e la visita alla Cattedrale dove pregherà per le vittime della pedofilia.

Il mea culpa di Francesco - Il Papa è a Dublino per concludere l'incontro mondiale delle famiglie, ma il suo viaggio in quella che un tempo veniva definita la "cattolicissima" Irlanda, dove negli ultimi anni la Chiesa è stata scossa dallo scandalo degli abusi sessuali e l'elettorato ha approvato aborto e nozze gay, è per Francesco l'occasione per mostrare una Chiesa che sa fare "mea culpa" ed è in grado di annunciare il Vangelo ad una società secolarizzata.



Bergoglio è il secondo Pontefice a visitare l'Irlanda dopo il viaggio trionfale di Giovanni Paolo II nel 1979. La Chiesa irlandese era un'istituzione poderosa, il cattolicesimo rappresentava oltre alla fede un collante politico rispetto alla vicina Inghilterra anglicana, i preti, i religiosi e le religiose, i vescovi erano rispettati e riveriti. E c'erano molte ombre rimaste a lungo nascoste. Il successore del Pontefice polacco, Benedetto XVI, ha dovuto fare i conti a partire dal 2010 con l'emergere di abusi perpetrati nei decenni precedenti: abusi sessuali sui minori, nelle parrocchie nelle scuole o nei seminari, violenze fisiche e piscolgiche sulle ragazze madri ospiti degli istituti religiose.



La credibilità della Chiesa è crollata sotto i colpi delle inchieste governative. Complice la secolarizzazione già presente in Irlanda come in buona parte dell'Occidente, la Chiesa cattolica ha perso vocazioni e fedeli. E due referendum, quello per la legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso nel 2015 e quello che ha aperto la strada all'allargamento delle maglie giuridiche per l'interruzione di gravidanza a maggio scorso, hanno confermato che l'Irlanda, dove pure quasi l'80% della popolazione si definisce ancora cattolico, è un paese fortemente secolarizzato.



La Chiesa irlandese è consapevole della sfida. Il presidente della conferenza episcopale, l'arcivescovo Eamon Martin, e l'arcivescovo di Dublino, Diarmuid Martin, in particolare, guidano il fronte dei riformisti. Delle 200 persone di tutti i continenti che è previsto intervengano all'incontro mondiale delle famiglia, 91 sono donne laiche, 65 sono uomini laici e 44 sono sacerdoti, religiosi e religiose. La esortazione apostolica Amoris laetitia del Papa è il tema-guida del congresso e dei temi scelti. Una tavola rotonda viene dedicata al tema "salvaguardare i bambini e gli adulti vulnerabili" e vi prenderanno parte, tra gli altri, Marie Collins, donna irlandese vittima di da bambina di un prete pedofilo e in passato membro della stessa commissione pontificia, da cui si è poi dimessa. E' la prima volta che un incontro mondiale delle famiglie ospita una tavola rotonda su questo tema.