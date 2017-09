Papa Francesco parte per la Colombia: incontro col presidente Santos

Papa Francesco parte per il suo viaggio in Colombia, dove resterà fino a domenica. Si tratta della 20esima visita all'estero del suo pontificato, il quinto in America Latina. Il Pontefice partirà alle 11 da Fiumicino per atterrare nell'area militare dell'aeroporto di Bogotà oltre 12 ore dopo, alle 16.30 locali (le 23.30 italiane). Il Papa sarà accolto dal presidente della Repubblica Juan Manuel Santos Calderon, Premio Nobel per la Pace nel 2016.