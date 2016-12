Papa Francesco, negli Usa un incontro privato con una coppia gay

Il direttore della Sala Stampa Vaticana, Padre Federico Lombardi, ha voluto fare alcune precisazioni in merito alla notizia dell'incontro. Yayo Grassi "è un ex alunno argentino che il Papa aveva già incontrato altre volte in passato - ha detto Lombardi - e che aveva chiesto di presentargli sua madre e alcuni amici in occasione della sua permanenza a Washington".



"Come è noto - ha fatto presente Lombardi - il Papa conserva molti rapporti personali motivati pastoralmente con un atteggiamento di gentilezza, di accoglienza e di dialogo".