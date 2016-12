Papa Francesco in visita ad Auschwitz, emozionante incontro con i sopravvissuti alla Shoah

Papa ad Auschwitz, incontro con i sopravvissuti alla Shoah 1 di 47 Ansa Ansa Papa ad Auschwitz, incontro con i sopravvissuti alla Shoah Papa Francesco visita il campo di concentramento di Auschwitz, a circa 70 chilometri da Cracovia dove si svolge la Gmg. Il Pontefice ha pregato in silenzio per diversi minuti nella piazza dell'appello e infine ha incontrato e abbracciato un gruppo di sopravvissuti alla Shoah. 2 di 47 Ansa Ansa Papa ad Auschwitz, incontro con i sopravvissuti alla Shoah Papa Francesco visita il campo di concentramento di Auschwitz, a circa 70 chilometri da Cracovia dove si svolge la Gmg. La scelta del silenzio di Papa Francesco - Come aveva annunciato, Papa Francesco ha scelto il silenzio nella sua visita a Auschwitz-Birkenau, la terza di un Papa, dopo quelle di Wojtyla nel 1979 e di Ratzinger nel 2006. ri paesi d'Europa.



Le parole scritte sul libro d'oro di Auschwitz: "Signore perdona tanta crudeltà" - Papa Francesco ha preferito tacere di fronte all'orrore: le uniche parole di questa sua visita resteranno quelle che ha scritto sul libro d'oro di Auschwitz, "Signore abbi pietà del tuo popolo, Signore, perdona tanta crudeltà".



L'incontro con i sopravvissuti della Shoah - Bergoglio si è intrattenuto qualche minuto con ciascuno dei superstiti dell'Olocausto tra strette di mano e commossi abbracci.



Nella cella di padre Kolbe - Subito dopo il Papa è sceso nella cella dove è stato ucciso san Massimiliano Kolbe, il francescano polacco che offrì la sua vita ai nazisti in cambio di quella di un padre di famiglia. Anche qui si è seduto per un altro lungo momento silenzioso di preghiera.



"La crudeltà non è finita ad Auschwitz" - Solo in serata il Pontefice ha commentato la visita ai campi di concentramento, parlando con la folla radunata davanti all'arcivescovado di Cracovia. "Quanto dolore, quanta crudeltà, ma è possibile che noi uomini si sia capaci di fare queste cose? Non vorrei amareggiarvi, ma devo dire la verità: la crudeltà però non è finita ad Auschwitz e a Birkenau. Oggi si tortura la gente, tanti prigionieri sono torturati per farli parlare. Tanti carcerati sono ammucchiati come animali".