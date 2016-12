Papa Francesco in visita a Sarajevo: per il Pontefice si tratta dell'ottavo viaggio internazionale, il terzo in Europa dopo quelli a Tirana e a Strasburgo. L'arrivo nella capitale bosniaca è previsto per le 9. Dopo la cerimonia di benvenuto e l'incontro con le autorità, il Papa celebrerà messa nello Stadio Kosevo, lo stesso dove anche Papa Wojtyla disse messa nell'aprile del 1997.