Papa Francesco: "I ragazzi non abbiano paura di fare domande"

"Ragazzi, non abbiate paura di fare scompiglio e di porre domande che facciano pensare la gente". E' il messaggio lanciato da Papa Francesco durante la messa nella cattedrale di St. Mary di Yangon, ultimo appuntamento del suo viaggio in Myanmar. Il quarto giorno in Asia del Pontefice prevede il trasferimento in Bangladesh, dove visiterà il National Martyrs' Memorial di Savar con il mausoleo del padre della patria Mhjibur Rahman.