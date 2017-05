Papa Francesco: Egitto segno di speranza per la storia e per l'oggi

"L'Egitto per noi è stato segno di speranza, di rifugio, di aiuto". E' quanto ha dichiarato Papa Francesco in udienza generale dopo il viaggio a Il Cairo del 28 e 29 aprile. "Giacobbe con i suoi figli è andato in Egitto, come Gesù quando è stato perseguitato. Per questo raccontarvi il mio viaggio è parlare di speranza: per noi l'Egitto è segno di speranza sia per la storia sia per l'oggi", ha aggiunto Bergoglio.