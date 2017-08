Papa Francesco andrà in Salvador per canonizzazione mons. Romero

Papa Francesco si recherà in visita in Salvador. Lo ha comunicato il primo cardinale della storia del Paese centro americano, Gregorio Rosa Chavez. Il cardinale, recentemente nominato dal Pontefice, ha scritto sul suo profilo Facebook che il Santo Padre gli ha confermato la sua intenzione di andare in Salvador "per la possibile canonizzazione del nostro beato" monsignor Oscar Arnulfo Romero.