Papa "felice d'accoglienza Messico"

"Il Papa è molto contento dell'accoglienza che sta ricevendo in Messico, che gli ha permesso in un giorno di incontrare un milione di persone". A dirlo è il direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi. A proposito delle condizioni di salute del Pontefice, "il Papa, come è noto, ha qualche problema di deambulazione, quando ci sono scale fa un po' di fatica, ma è il solo problema che ha e non condiziona molto sua attività".