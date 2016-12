Papa: "Famiglia non è superata"

A Tuxtla Gutierrez, nel Chiapas, tappa del suo viaggio in Messico, Papa Francesco ha avuto un incontro con le famiglie "Oggi vediamo e viviamo su diversi fronti come la famiglia venga indebolita e messa in discussione. Come si crede che essa sia un modello ormai superato - ha detto -. Preferisco una famiglia ferita che ogni giorno cerca di coniugare l'amore, a una società malata per la chiusura e la comodità della paura di amare".