Papa convoca sinodo per l'Amazzonia nel 2019

Il Pontefice ha convocato un sinodo per l'Amazzonia nel 2019. "Scopo principale di questa convocazione è individuare nuove strade per l'evangelizzazione di quella porzione del popolo di Dio, specialmente degli indigeni, spesso dimenticati e senza la prospettiva di un avvenire sereno, anche a causa della crisi della foresta Amazzonica, polmone di capitale importanza per il nostro pianeta", ha affermato papa Francesco.