Papa conclude visita in Egitto: oggi messa e incontro con clero

Ultimo giorno di Papa Francesco in Egitto. Dopo l'intensa giornata di venerdì, con il discorso all'Università Al Azhar, gli incontri col presidente Al Sisi e il patriarca copto ortodosso Tawadros II, oggi il Pontefice conclude la sua visita con l'abbraccio della piccola ma vivace comunità copto cattolica: in mattinata la messa, poi un incontro con il clero e nel pomeriggio il rientro in Vaticano.