Papa: "Colletta per l'Ucraina, più di un milione di sfollati, serve la pace"

Per la popolazione dell'Ucraina, "più di un milione" costretti a lasciare le proprie terre "avrà luogo una speciale colletta in tutte le chiese cattoliche d'Europa domenica 24 aprile. Lo afferma il Papa prima della preghiera mariana del Regina Coeli. "Questo gesto di carità, oltre ad alleviare le sofferenze materiali, vuole esprimere la vicinanza dell'intera Chiesa al Paese". E poi: "La nostra missione è portare la pace, che unisce e non divide".

Servono "pace e rispetto del diritto di questa terra tanto provata". E "mentre preghiamo per la pace, - ha detto il Pontefice - ricordiamo che domani ricorre la Giornata Mondiale contro le mine antiuomo. Troppe persone continuano ad essere uccise o mutilate da queste terribili armi, e uomini e donne coraggiosi rischiano la vita per bonificare i terreni minati. Rinnoviamo per favore l'impegno per un mondo senza mine".