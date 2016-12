Papa, bagno folla su Fifth Avenue

Appena arrivato sulla Fifth Avenue, nel cuore di Manhattan a New York, papa Francesco è salito sulla "papamobile" per poter salutare le migliaia di persone. Due ali di folla lo hanno accompagnato fino all'altezza della cattedrale di San Patrizio. Il Pontefice si è poi avvicinato ad una bambina afroamericana su una sedia a rotelle. La bimba ha pianto per l'emozione davanti allo sguardo altrettanto commosso di Bergoglio.