"Potranno giudicarvi dei sognatori perché credete in una nuova umanità, che non accetta l'odio tra i popoli, non vede i confini dei Paesi come delle barriere e custodisce le proprie tradizioni senza egoismi e risentimenti". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa conclusiva della Gmg a Cracovia . "Non scoraggiatevi: col vostro sorriso e con le vostre braccia aperte voi predicate speranza". La prossima Gmg del 2019 si terrà a Panama.

"Memoria di Dio non è disco rigido" - "Gesù spera che tra tutti contatti e le chat di ogni giorno - ha detto il Papa - ci sia al primo posto il filo d'oro della tua preghiera. Quanto desidera che la sua Parola ti parli ad ogni tua giornata, che il suo Vangelo diventi tuo, e che sia il tuo 'navigatore' sulle strade della vita".



"Fidatevi - ha detto ancora il Pontefice - del ricordo di Dio: la sua memoria non è un disco rigido che registra e archivia tutti i nostri dati, la sua memoria è a un cuore tenero di compassione, che gioisce nel cancellare definitivamente ogni nostra traccia di male".



Nell'omelia ha riflettuto sulla figura di Zaccheo descritta nel vangelo, un capo dei pubblicani, cioè, ha spiegato, "un ricco collaboratore degli odiati occupanti romani, era uno sfruttatore del suo popolo che, per la sua cattiva fama, non poteva neppure avvicinarsi al Maestro, ma l'incontro con Gesù gli cambia la vita". "Anche per noi - ha rimarcato - c'è il rischio di stare a distanza da Gesù perché non ci sentiamo all'altezza", mentre seguirlo ci dà "la nostra statura, la nostra identità spirituale". Papa Francesco ha anche spiegato che il fatto di "stare a distanza da Gesù perché non ci sentiamo all'altezza, perché abbiamo una bassa considerazione di noi stessi è una grande tentazione, che non riguarda solo l'autostima, ma tocca anche la fede".



La Gmg del 2019 si terrà a Panama - Si svolgerà a Panama la prossima Giornata mondiale della gioventù che, come di consueto, avrà luogo tra tre anni, nel 2019. A dare l'annuncio ufficiale è stato il Papa in persona a conclusione della messa finale della Gmg di Cracovia.