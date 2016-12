Papa,accoglienza festosa in Ecuador

Il Papa è tornato in America Latina. Appena giunto a Quito, in Ecuador, Francesco ha assicurato il suo impegno e quello della Chiesa per "affrontare le sfide attuali, apprezzando le differenze, promuovendo il dialogo e la partecipazione". Dopo il saluto con il presidente Rafael Correa e la moglie, Papa Bergoglio è giunto nella nunziatura di Quito, dopo aver percorso diversi chilometri in "papamobile", acclamato da decine di migliaia di persone.