Papa a Obama: bene iniziativa clima

"Signor Presidente, trovo promettente che lei abbia proposto un'iniziativa per la riduzione dell'inquinamento dell'aria. Il cambiamento climatico è un problema che non può essere rimandato". Papa Francesco esordisce così incontrando Obama alla Casa Bianca. Poi ricorda l'importanza degli immigrati nella storia degli Usa: "Quale figlio di una famiglia di emigranti, sono lieto di essere in questa Nazione in gran parte edificata da famiglie simili".