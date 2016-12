Panico in aeroporto a Los Angeles, si teme una sparatoria: gente in fuga, ma era un falso allarme

Scene di panico all'aeroporto di Los Angeles e gente in fuga per un falso allarme terrorismo. La paura nello scalo è scattata dopo alcuni "forti rumori", ha spiegato la polizia, che hanno fatto pensare a una sparatoria. Anche il traffico aereo è stato bloccato per alcuni minuti. Poi, però, la situazione è rientrata con la smentita degli agenti.