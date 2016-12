16 gennaio 2015 Panico a Parigi, prende due ostaggi in ufficio postale: dopo un'ora la resa L'episodio non è stato di matrice terroristica, ma sarebbe l'epilogo di una rapina non riuscita. Il sequestratore viene definito "squilibrato con problemi sentimentali" Tweet google 0 Invia ad un amico

15:04 - Un uomo armato ha preso in ostaggio due persone in un ufficio postale di Colombes, nel nord della Francia. L'episodio non è di matrice terroristica, ma l'epilogo di una rapina non riuscita. Il sequestratore viene definito "squilibrato con problemi sentimentali". Dopo poco meno di un'ora, l'uomo si è arreso e gli ostaggi sono stati liberati.

L'uomo, quarant'anni, era noto alla polizia per reati minori e aveva, secondo fonti dell'inchiesta citate dai media francesi, degli "antecedenti psichiatrici". E' stato arrestato dalla polizia mentre gli ostaggi sono stati rilasciati, incolumi.



L'uomo, riferisce il sito del quotidiano "Le Parisien", era entrato da solo nell'ufficio postale intorno all'ora di pranzo, armato. Molti dei presenti erano riusciti a fuggire, ma almeno due persone erano rimaste bloccate all'interno, in ostaggio. Il sequestratore aveva poi chiamato il numero del pronto intervento, dicendo di essere armato, e facendo "affermazioni sconnesse". Sul posto erano subito arrivate le squadre speciali della polizia e un elicottero d'appoggio, anche se la pista terroristica era stata quasi subito scartata.