13 ottobre 2018 11:40 Panama, precipita e muore per un selfie dal balcone La donna portoghese, madre di due figli, è caduta dal 27° piano del palazzo

Voleva molto probabilmente farsi un selfie dal balcone riprendendo il panorama di Panama quando, per un colpo di vento, ha perso l'equilibrio ed è precipitata per 27 piani. Vittima una ragazza portoghese. L'incidente, ripreso in un video che ha fatto il giro dei social, è avvenuto nel quartiere residenziale del Cangrejo.

A confermare la tragedia sono stati i servizi di sicurezza panamensi che hanno twittato un messaggio eloquente: "Non rischiare la vita per un selfie. È più importante perdere un minuto nella vita che la tua vita in un minuto".

Esto es increíble.. acaba de pasar en la Ciudad de Panama. Una adolescente cayó 27 pisos por tomarse un selfie.. Hay que crear conciencia de lo que está pasando con el uso de las RRSS. @CMonteroOficial @soyfdelrincon @camilocnn pic.twitter.com/fTZ6NN0gFU — FalconGreen (@AnezAez4) 12 ottobre 2018