5 aprile 2016 Panama Papers, spunta il nome del presidente Fifa Gianni Infantino Accusato di aver ricevuto soldi per la cessione dei diritti tv dei Mondiali. Infantino replica: "Non accetto queste infamie"

Spunta il nome di Gianni Infantino, neo presidente della Fifa, fra i documenti dei Panama Papers. Lo riporta il Guardian secondo il quale da alcune carte risulta che Infantino, quando era capo dei servizio legali Uefa, avrebbe avuto un ruolo in accordi sui diritti tv affidati a società offshore, nell'ambito di quella che i media bollarono come la "Coppa del Mondo della corruzione". Infantino ha sempre negato di essere coinvolto in quella vicenda.

Secondo il Guardian, una serie di contratti dal 2003 al 2006, co-firmati da Infantino, collegano la Uefa per la prima volta a una delle aziende coinvolte nello scandalo che ha portato alle dimissioni dell'ex presidente della Fifa Sepp Blatter. La Uefa ha negato ogni coinvolgimento di uno qualsiasi dei suoi dirigenti o qualsiasi altro partner per il marketing. Secondo la Confederazione calcistica europea i contratti erano tutti alla luce del sole. La Fifa ha ribadito a sua volta che Infantino non ha avuto alcun rapporto con i dirigenti attualmente sotto inchiesta o con le loro aziende.



Il tabloid britannico cita anche la vendita dei diritti Champions League, Coppa Uefa e Supercoppa ad una società Argentina chiamata Cross Trading. Questa ha poi immediatamente rivenduto tali diritti ad una emittente dell'Ecuador, Teleamazonas, per circa tre o quattro volte il prezzo pagato. I contratti erano relativi al periodo dal 2003 al 2006 e dal 2006 al 2009. Secondo questi contratti, la Cross Trading, società registrata nel piccolo paradiso fiscale di Niue, nel Sud Pacifico, avrebbe pagato 111.000 dollari per i diritti esclusivi di trasmissione della Champions League in Ecuador tra il 2006-07 e 2008-09. A sua volta Teleamazonas pagò 311.170 dollari per gli stessi diritti. Secondo la Uefa, i diritti furono venduti "ai sensi di un'asta aperta e competitiva", e che l'offerta di Teleamazonas/Cross Trading era del 20% superiore a quella più vicina.