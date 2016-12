Panama Papers, Obama: "Elusione fiscale è un problema globale"

"Lo scandalo Panama Papers mostra come l'elusione fiscale sia un problema globale". Lo afferma il presidente americano Barack Obama. "Sono stati fatti progressi ma molte di queste pratiche sono legali, non illegali", aggiunge. E quindi, sottolinea, "se non vengono chiusi i gap normativi continueranno a esserci scappatoie per trasferire fondi in paradisi fiscali".