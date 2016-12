Panama Papers, l'Agenzia delle entrate vuole i dati degli italiani

Dopo la bufera sui conti segreti nei paradisi off-shore, l'Agenzia delle entrate ha annunciato che richiederà i dati relativi ai Panama Papers. Proprio in queste ore sarebbe in corso l'elaborazione delle strategie e l'attivazione dei contatti internazionali per ottenere la documentazione dei contribuenti italiani coinvolti e attivare poi rapidamente le relative indagini.