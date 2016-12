Panama Papers, Fmi con Onu e Ocse per piattaforma fiscale comune

Il Fmi si allea con Banca Mondiale, Ocse e Onu per il lancio, atteso per martedì, di una piattaforma fiscale comune. L'iniziativa aspira a una maggiore trasparenza sulle tasse soprattutto dopo lo scandalo dei Panama Papers. "Le tasse - sottolinea la direttrice del Fmi, Christine Lagarde - sono un attributo della sovranità nazionale". E per questo sono una materia difficile su cui poter intervenire.