Panama Papers, Cameron: "Non ho conti o fondi nei paradisi fiscali"

David Cameron assicura di non avere "azioni, conti o fondi offshore". Il premier britannico replica così alle accuse dei Panama Papers a proposito del "tesoro" di famiglia che suo padre Ian avrebbe occultato in un paradiso fiscale. E ribatte, intervenendo a un incontro pubblico a Birmingham, alle contestazioni dell'opposizione laburista. Cameron non risponde però a Sky News su eventuali benefici dovuti ai soldi paterni oltremare.