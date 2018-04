Panama, medico italiano ucciso con la moglie: arrestata una donna

La polizia di Panama ha arrestato una donna per l'omicidio del chirurgo torinese Furio Ferrari e della moglie Marialena Vallarino Aizpurua. I corpi dei due coniugi, 68 e 45 anni, erano stati ritrovati il 28 novembre a Les Cumbres in un sacco dell'immondizia. In manette è finita Zoraida Mircala Saucedo Lezcan, 40 anni, avvocato della coppia. Prima di uccidere il medico e la moglie, li avrebbe torturati per costringerli a firmare alcuni documenti.