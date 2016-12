Palmira, Isis pubblica nuove foto

L'Isis ha pubblicato sul web un nuovo set di foto che sarebbero state scattate nelle ultime ore a Palmira, in Siria, conquistata dai jihadisti il 16 maggio. Le immagini, in cui si nota la bandiera nera del gruppo che campeggia sull'anfiteatro, dove mercoledì sono state effettuate 20 esecuzioni pubbliche, mostrano anche la "prigione della morte", il carcere di Palmira, per decenni trasformato in "girone infernale" degli oppositori del regime Assad.