Palmira, cinque anni per restaurarla Mosca: "Una vittoria simbolica"

Mosca: "A Palmira vittoria importante e simbolica" - L'operazione militare russa in Siria, con cui è stata liberata anche Palmira, ha "rinverdito" il morale e "rigenerato" il potenziale bellico dell'esercito siriano e il sostegno "continuerà". Così il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha commentato gli ultimi sviluppi delle operazioni militari, definendo la liberazione di Palmira una vittoria "importante e simbolica".



Inoltre, il presidente russo Vladimir Putin e la controparte iraniana Hassan Rouhani hanno discusso per telefono "in dettaglio" proprio sul caso Palmira. Le parti hanno concluso che si tratta di una "pietra miliare" dell'operazione in Siria, anche nel contesto dei prossimi sforzi nei confronti dei terroristi, come riferisce la Tass. In una dichiarazione separata, il generale Gerasimov dello Stato Maggiore ha poi indicato che nei prossimi giorni Mosca invierà specialisti e robot per le operazioni di sminamento a Palmira.



Da Gb nessun sollievo per Palmira: "Assad colpevole" - "Il regime di Assad è responsabile della crisi siriana. Deplorevole che Palmira sia diventata una pedina nel conflitto". Così, in un tweet di poche righe, il governo di Londra ha commentato per la prima volta per bocca di un funzionario di medio rango, Gareth Bayley, rappresentante speciale di Downing Street per la Siria, la notizia della cacciata dell'Isis dalla città siriana. Nessuna parola di sollievo per la sconfitta dei jihadisti. Solo un richiamo al fatto che "l'unica via" d'uscita resta quella di "una soluzione politica".