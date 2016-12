Palm Springs, spari contro pattuglia di polizia: morti due agenti

Sono morti due dei poliziotti raggiunti da colpi di arma da fuoco a Palm Springs, in California. mentre il terzo agente colpito è ferito. Arrestato l'assalitore dopo alcune ore di caccia all'uomo. Le vittime sono un agente di 37 anni e un collega di 27 anni. La pattuglia è intervenuta dopo una chiamata per disturbo della quiete pubblica. L'azione sembrerebbe un'imboscata ma ancora le notizie restano frammentarie.

I testimoni raccontano di aver udito dai 10 ai 20 colpi esplosi. Le generalità dell'assalitore non sono ancora state rese note. "Abbiamo preso il sospetto", è il tweet della polizia. Al momento non sono disponibili altre informazioni.



I tre agenti sono stati colpiti dopo essere intervenuti ad una segnalazione per disturbo della quiete pubblica. Le vittime sono Jose "Gil" Gilbert Vega, in procinto di andare in pensione, e Lesley Zerebny, 27 anni, da 18 mesi con la polizia e appena rientrata dalla maternità dopo la nascita della figlia.